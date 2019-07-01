Александр Моор: своевременная и полная оплата труда - на контроле

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Проведение мероприятий по обеспечению прав граждан на своевременную и полную оплату труда правительство Тюменской области осуществляет совместно со сторонами социального партнерства в рамках заключенного регионального трехстороннего соглашения.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на межведомственном совещании по рассмотрению состояния законности в сфере обеспечения прав граждан на своевременную и полную оплату труда.

В соответствии с региональным соглашением стороны совместно анализируют уровень заработной платы, принимают меры по соблюдению сроков ее выплаты и ликвидации задолженности. В рамках указанного соглашения правительство Тюменской области ведет мониторинг просроченной задолженности по заработной плате в организациях Тюменской области. Профсоюзы осуществляет общественный контроль соблюдения законодательных и иных нормативных правовых актов по оплате труда.

Для соблюдения трудовых прав работников, в том числе по оплате труда, в регионе планомерно ведется работа по реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости.

Органы службы занятости населения еженедельно направляют в органы прокуратуры данные мониторинга увольнения работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников, неполной занятости работников, а также мониторинга вакансий в части их соответствия размеру минимальной заработной платы в Тюменской области.

"В рамках взаимодействия с органами прокуратуры департамент труда и занятости населения Тюменской области принимает участие в совместных проверках организаций по соблюдению трудовых прав граждан. Органами службы занятости реализуются и дополнительные мероприятия в сфере содействия занятости населения, предусматривающие трудоустройство на созданные рабочие места незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы", – рассказала заместитель директора регионального департамента труда и занятости Ольга Филипенко.

Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Юрий Гулягин с положительной стороны отметил наработанный в Тюменской области опыт взаимодействия прокуратуры, органов власти, органов местного самоуправления, контрольно-надзорных органов, правоохранительных структур, в том числе в сфере обеспечения прав граждан на оплату труда и защиты прав дольщиков.