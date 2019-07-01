Тюменка Виктория Сливко - чемпион России по летнему биатлону в суперспринте

| Фото: ЦСП72 | Фото: ЦСП72

В Тюмени продолжается чемпионат России по летнему биатлону. По итогам суперспринта среди женщин победу одержала тюменка Виктория Сливко, сообщает ЦСП72.

Спортсменка прошла гонку без штрафных кругов, использовав два дополнительных патрона, ей уступила представительница Новосибирской области Лейсан Бикташева.

Представитель юниорок Тюменской области Арина Пантова заняла третье место. Первой стала Юлия Лапина из Коми.

Среди юниоров победителем стал Илья Гаврилов из Москвы, на втором месте Данил Калинин из Санкт-Петербурга, тюменец Сергей Демичев занял третье место.

В суперспринте на чемпионате России по летнему биатлону участники преодолевают дистанцию, состоящую из четырех огневых рубежей, на каждый из которых спортсмен получает по восемь патронов. 28 июля в тюменской "Жемчужине Сибири" состоятся масстарты.