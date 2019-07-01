Подросток утонул в реке в Курганской области

| Фото: из группы "СУ СК России по Курганской области" во ВКонтакте | Фото: из группы "СУ СК России по Курганской области" во ВКонтакте

Проверку по факту гибели 15-летнего жителя с. Маслянское Шадринского района в реке Исеть организовали следователи, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Курганской области.

27 июля 15-летний юноша находился на берегу реки Исеть вместе со своими товарищами. При купании подросток по мелководью зашел на глубокое место, откуда выплыть не смог. Тело погибшего нашли спасатели 28 июля.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Назначена судебно-медицинская экспертиза.