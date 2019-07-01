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Четвертый этап Кубка Уральской пляжной лиги UBV пройдет в Тюмени

Спорт, 13:59 31 июля 2019

www.volley.ru | Фото: www.volley.ru

Четвертый этап Кубка Уральской пляжной лиги UBV среди мужчин и женщин пройдет на базе отдыха "Боровое" 10-11 август, сообщают организаторы.

По положению, призовые будут на каждом этапе, при этом определены минимальные призовые каждого этапа основной сетки. Проводящая организация каждого этапа вправе увеличить призовые. По итогам этапов, в общекомандном зачете, будут вручены дополнительные призовые.

В общий командный зачет засчитывается три лучших результата команды, таким образом команды сами решают в каких этапах/ сколько раз им принять участие.

В экспериментальном порядке на текущий сезон вводятся возрастные гандикапы (мужчины категории 40+, женщины 35+).

Все этапы определены основной сеткой в 32 команды. При превышении количества заявок, возможно проведение квалификации, либо расширение основной сетки (по усмотрению проводящей организации по согласованию с UBV).

Формат проведения предусматривает групповой этап и игры основной сетки.

Регистрационный взнос: устанавливается проводящей организацией на конкретный этап (при сохранении накопительного бонуса итоговых призовых).

По общим вопросам телефон +7 906 823 25 55, Михаил, по вопросам прибытия на базу +7 929 264 11 42, Евгений.

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# волейбол , пляжный волейбол

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