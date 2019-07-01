Заключен контракт на строительство школы в поселке Казарово

| Фото: ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Контракт на строительство школы в поселке Казарово Тюмени заключен с компанией "Стройимпульс", сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Данная компания хорошо зарекомендовала себя на строительном рынке, в 2019 году она ведет строительство стоматологии в Ялуторовске.

Здание школы в Казарово будет переменной этажности общей площадью более 8 тыс. кв. метров. Проектный срок строительства школы - 16 месяцев.

Школа будет состоять из учебной и общешкольных блоков, где разместятся все необходимые для младших и старших школьников кабинеты для занятий, спортивных мероприятий, а также административные помещения, медицинский блок и учебные мастерские для проведения уроков труда. Здесь также разместится библиотека, актовый зал и столовая с обеденным залом на 130 мест. Главный вход в здание школы будет оборудован пандусом для возможности доступа маломобильным гражданам.

В 2019 году в Тюменской области откроется три новых школы – в Тюмени, Заводоуковске и Тобольске. Продолжается строительство школы по программе замены деревянных школ в с. Горнослинкино Уватского района, ее открытие запланировано на 2020 год.

В 2019 году планируется заключить государственные контракты на строительство еще трех школ в Тюмени: в районе улиц Николая Зелинского — Дмитрия Менделеева, 4-м Заречном микрорайоне и в районе ЖК "Звездный городок" п. Мыс.