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План по сенозаготовке перевыполнили в Исетском районе

Экономика, 11:47 31 июля 2019

Министерство сельского хозяйства РФ | Фото: Министерство сельского хозяйства РФ

В Исетском муниципальном районе закончили заготовку сена. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал первый заместитель главы администрации Исетского муниципального района, начальник отдела сельского хозяйства Федор Фомин.

"При потребности 4 тысячи 600 тонн в районе заготовлено 5 тысяч 361 тонна", - сообщил он. Сверхплановые тонны сена, по его словам, это переходящий остаток, запас на следующий год, который может оказаться не таким погожим, как нынешний.

Сейчас основные силы селян брошены на заготовку сенажа. При плане 45 тыс. 500 тонн в Исетском районе фактически заготовлено 18 тыс. 396 тонн.

"Работы по заготовке сенажа идут по графику, - заверил Федор Фомин. - Сенаж из многолетних трав первого укоса мы уже заготовили. Сейчас косим на сенаж однолетние травы".

Борис Олейник

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# заготовка кормов , Исетский район , сено

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