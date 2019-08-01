ФИФА: началось голосование за награды лучших игроков и тренеров

| Фото: fifa.com | Фото: fifa.com

Началось голосование за награды лучших игроков и тренеров ФИФА среди мужчин и женщин, каждый может высказать свое мнение, сообщает пресс-служба международной федерации футбола.

Две группы экспертов - один по мужскому футболу и один по женскому футболу - определяют кандидатов на основе их полевых показателей и общего поведения на поле и за его пределами.

| Фото: fifa.com | Фото: fifa.com

Периоды времени, учитываемые для присуждения премий: с 16 июля 2018 года по 19 июля 2019 года включительно для мужских наград и с 25 мая 2018 года по 7 июля 2019 года включительно для женских наград.

Среди номинантов - главный тренер сборной Алжира Джамель Бельмади; наставник аргентинского "Ривер Плейта" Марсело Галлардо; аргентинский специалист Рикардо Гарека; главный тренер сборной Бразилии Тите.

В число кандидатов также попал испанец Хосеп Гвардиола, руководящий английским "Манчестер Сити" и главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клоппа.

В списке нет главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Он был в числе номинантов в 2018 году.

Если в шорт-листе более 10 номинантов, как и в случае с дюжиной кандидатов в 2019 году на награду "Лучший игрок ФИФА среди женщин", первая десятка получит баллы, с любыми номинантами, ранжированными ниже этого, в 2019 году 11-е и кандидаты, занявшие 12-е место, не получают баллов.

Победителя объявят на Best FIFA Football Awards в Милане 23 сентября.