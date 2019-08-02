Чемпионат по болотному футболу пройдет в Сладково

| Фото: мультицентр «Моя территория» | Фото: мультицентр «Моя территория»

Впервые открытый чемпионат по болотному футболу пройдет на территории озера Власово с. Сладково 3 августа, сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".

В нем примут участие шесть команд от 8 до 13 человек: молодые люди и девушки в возрасте от 18 лет. Каждая игра пройдет в два тайма по восемь минут, спортсмены проведут несколько матчей — в соответствии с турнирной таблицей. Победителей ждет Кубок чемпиона района.

Идея создания данного чемпионата принадлежит Надежде Мироновой, которая связалась с федерацией по болотному футболу в Санкт-Петербурге, где руководитель Максим Вечерок одобрил идею и поддержал советом. Это вдохновило активистку и она решила попробовать поучаствовать в конкурсе проектов "Моя идея", по итогам которого выиграла 57, 5 тыс. рублей.

"Для меня очень важно делать и создавать для жителей нашего района что-то особенное. Мы один из самых дальних от областного центра районов. А, как правило, все то, что происходит в городе — до нас не доходит. В Сладково развиты только основные и традиционные виды спорта в меру дефицита кадров. Поэтому я и моя команда стараемся адаптировать под наш район уже придуманные события. Важно, чтобы спорт был интересен как участникам, так и зрителям, потому что наши жители очень легко принимают все новое и с удовольствием пробуют", - рассказала она.

Болотный футбол пока не имеет статуса официального вида спорта, поэтому планируется участие команд только из сельских поселений Сладковского района, но в дальнейшем организаторы планируют провести межрайонный турнир.