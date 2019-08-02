Пусконаладочные работы на ЗапСибНефтехиме идут полным ходом

| Фото: Тобольские предприятия СИБУРа | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа

Пусконаладочные работы на технологических узлах ЗапСибНефтехима сопровождаются кратковременными продувками и сбросом продукта на факел, сообщает пресс-служба Тобольских предприятий СИБУРа.

В августе будут проходит тестовые испытания факельных установок производства полиэтилена и парков хранения. В такие моменты можно видеть 5-10-минутное горение на факеле или небольшое задымление. При этом для уменьшения количества копоти на факела подается до 100 тонн пара.

В обычном режиме работы факела можно наблюдать небольшое пламя, поддерживаемое дежурными горелками.

| Фото: Тобольские предприятия СИБУРа | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа

Напомним, факельные установки – одна из составляющих общей системы безопасности любого нефтехимического производства. Они играют роль предохранительного клапана. В случае возможной внештатной ситуации, при возникновении избыточного давления в трубопроводах, продукт сбрасывается на факел и там утилизируется.