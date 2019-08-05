Воздушное пространство закрыли в Красноярском крае из-за взрыва боеприпасов

| Фото: www.kja.aero | Фото: www.kja.aero

Воздушное пространство закрыто в радиусе 30 км от места, где произошел взрыв боеприпасов на складе в Ачинском районе Красноярского края, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госкорпорации по ОрВД.

"В данный момент движение воздушных судов ограничено на всех эшелонах в радиусе 30 километров от места, где произошел взрыв боеприпасов. Воздушное пространство закрыто, - заявили в Госкорпорации ОрВД. - Министерство обороны РФ проводит разведку текущей ситуации. По ее итогам в случае необходимости зона ограничений воздушного движения может быть увеличена".

В краевом управлении МВД сообщили, что в связи с чрезвычайным происшествием в пос. Каменка Ачинского района автодорога Ачинск - Назарово перекрыта для движения всех видов транспорта. Водителям предлагают объезд по автодороге Р-255 со стороны Мариинска через Тяжинский – Тисуль – Тамбара, Назарово. Со стороны Красноярска через пос. Козулька – Подсосное – Сахапта - Назарово. Со стороны Ужура по автодороге Ачинск – Ужур – Троицкое, через п. Степной – п. Сахапта – п. Козулька. В сторону Мариинска – через Ужур – Шарыпово – Тяжинский.

Напомним, 5 августа в 17 часов 40 минут по местному времени поступило сообщение о взрыве на складе хранения боеприпасов на территории воинской части, расположенной в Каменке Ачинского района.

По предварительным данным, восемь человек пострадали. Всего на предприятии работало более 3 тыс. 700 человек. На горящем складе могут находиться около 40 тыс. снарядов, в том числе калибра 125 и 152 миллиметра.

На место направлены оперативные группы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю и Ачинского гарнизона. Со станции Ачинск и станции Ужур выехали пожарные поезда. Продолжается эвакуация населения Каменки.