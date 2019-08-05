В Красноярске работает оперативный штаб по ликвидации ЧС

| Фото: www.krskstate.ru | Фото: www.krskstate.ru

Оперативный штаб по главе с губернатором Красноярского края решает вопросы ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной со взрывом боеприпасов в Ачинском районе, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Напомним, во время взрыва 5 августа в 17 часов 40 минут по местному времени на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа, дислоцирующегося в Красноярском крае, произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Пострадали восемь человек, трое из которых находятся в Ачинской районной больнице, остальных отпустили домой.

Пожарные продолжают эвакуацию жителей пос. Каменка, который расположен в пяти километрах от места взрыва.