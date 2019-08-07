Доверчивая югорчанка лишилась четверти миллиона рублей
Жительница Пыть-Яха лишилась 250 тыс. рублей, поверив мошенникам, сообщает УМВД России по Югре.
23-летней потерпевшей поступил звонок от неизвестной женщины, которая представилась сотрудником Сбербанка. Она сообщила, что с карты девушки совершается перевод денег во Владивосток. Лжесотрудница пояснила, что это показалось ей подозрительным, и она данную операцию приостановила. Сообщив, что персональные данные пострадавшей попали в Интернет, поинтересовалась, имеются ли у нее в пользовании другие карты. Девушка ответила, что в ее распоряжении карта банка "Открытие".
Позже с девушкой связался незнакомец, представившись сотрудником банка "Открытие". Он убедил потерпевшую установить на телефон приложение "Team Viewer". Таким образом, девушка предоставила доступ к своему телефону постороннему человеку, который списал с ее счета 250 тыс. рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело.