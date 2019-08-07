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Доверчивая югорчанка лишилась четверти миллиона рублей

Происшествия, 12:31 07 августа 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жительница Пыть-Яха лишилась 250 тыс. рублей, поверив мошенникам, сообщает УМВД России по Югре.

23-летней потерпевшей поступил звонок от неизвестной женщины, которая представилась сотрудником Сбербанка. Она сообщила, что с карты девушки совершается перевод денег во Владивосток. Лжесотрудница пояснила, что это показалось ей подозрительным, и она данную операцию приостановила. Сообщив, что персональные данные пострадавшей попали в Интернет, поинтересовалась, имеются ли у нее в пользовании другие карты. Девушка ответила, что в ее распоряжении карта банка "Открытие".

Позже с девушкой связался незнакомец, представившись сотрудником банка "Открытие". Он убедил потерпевшую установить на телефон приложение "Team Viewer". Таким образом, девушка предоставила доступ к своему телефону постороннему человеку, который списал с ее счета 250 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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# мошенничество , Югра

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