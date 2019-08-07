  • 7 августа 20197.08.2019среда
  • USD65,2030
    EUR73,0730
  • В Тюмени 15..17 С 4 м/с ветер юго-западный

Тюменские футболисты сыграют с московским "Спартаком"

Спорт, 16:32 07 августа 2019

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Воспитанники ФК "Тюмень-2008" примут участие во всероссийском отборочном этапе "Lukoil Cup" в Москве в августе, сообщает пресс-служба клуба.

В престижном турнире сыграют едва ли не все сильнейшие команды страны этого возраста. На первом этапе сибиряки сразятся с московским "Спартаком", воспитанниками тольяттинской "Академии имени Коноплева" и "Нижним Новгородом".

В жеребьевке участвовали футболисты сборной России Роман Зобнин и Георгий Джикия, также сын бывшего футболиста тюменского "Геолога" Евгения Сидорова – Дмитрий Сидоров, возглавляющий академию столичного "Спартака".

Турнир начнется в середине августа. Его победитель в сентябре отправится в Болгарию, где сможет сыграть с испанской "Барселоной", "Интером" из Италии, также с командами из Бельгии, Турции, Сербии, Румынии и местным "Пловдивом".

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ФК Тюмень , футбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:32 07.08.2019Тюменские футболисты сыграют с московским "Спартаком"
12:42 07.08.2019Тюменские бильярдисты поспорят за медали городского турнира
09:46 07.08.2019Тюменский "Рубин" одержал победу в Кургане
09:02 07.08.2019Более ста спортсменов будут участвовать в велогонке Сергея Усламина