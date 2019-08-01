Российская военная техника впечатлила иностранных участников АрМИ-2019

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Военные машины российской армии получили высокую оценку зарубежных гостей - участников АрМИ-2019. Об этом рассказал заместитель начальника отдела боевой подготовки управления инженерных войск ВС РФ полковник Александр Чёрный.

Он подчеркнул, что, в частности, представители Вьетнама рассматривают возможность закупки боевой техники у Минобороны РФ. Познакомиться с военными машинами в поле вьетнамцы смогли во время тренировок и соревнований АрМИ-2019. Все участники конкурсов "Безопасный маршрут" и "Инженерная формула" соревнуются на российской инженерной технике.

Наблюдатели конкурсов АрМИ-2019 из Филиппин также впечатлены российскими боевыми машинами. С такой техникой на вооружении филиппинская армия станет мощной, убеждены представители делегации.

Впервые выступали на соревнованиях АрМИ военные инженеры Лаоса, однако девять участников их сборной - курсанты ТВВИКУ.

"Мы знакомы с техникой, изучаем ее в училище. Горды, что представили свою страну на Армейских международных играх", - сказал участник лаосской команды, курсант ТВВИКУ Hongkham Intavong.

Участник сборной Киргизии, старший лейтенант Ислам Нурланбеков рассказал, что киргизы впервые принимают участие в "Безопасном маршруте". Особых сложностей команда не встретила, потому что накануне в течении двух месяцев бойцы тренировались у себя на родине.

"Классификация техники у нас такая же, особенность только в том, что наша техника на базе автомобилей КрАЗ, а в России на базе КАМАЗ. Мы выезжали в город, нас впечатлил мост влюбленных и исторический парк "Россия — моя история". Город мне понравился. В день национальной кухни Киргизии мы готовили бешбармак — это наше национальное блюдо", - поделился впечатлениями об участии в АрМИ-2019 Ислам Нурланбеков.

Гостям АрМИ-2019 международных соревнований смогли поближе рассмотреть артиллерийское вооружение и машины, на которых выступают участники конкурса. Выставка и парад боевых машин инженерных войск России представили около десяти видов новой военной и специальной техники.

Сфотографироваться на Т-72 стремится каждый мальчишка, девочки тоже не отстают. На выставке можно забраться на самоходную артиллерийскую установку, гусеничный минный заградитель, плавающий транспортер, машины разграждения, и даже на установку разминирования УР-77, названной "Змеем Горынычем". Эта новинка АрМИ-2019 вызывает большой интерес у публики. Поклонники автомобилей знакомятся со знаменитыми боевыми машинами "Тайфун-К" и "Тигр". Для зрителей работает фотозона, площадки, фуд-корт и выставка инженерной техники.

На выставке представлена экспозиция стрелкового оружия и инженерных боеприпасов. Любой желающий может попробовать себя в роли сапера, а также собрать и разобрать оружие.

Ирина Ромашкина, Ирина Шемякина