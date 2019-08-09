Музей тюменского спорта откроется в день празднования юбилея области

| Фото: biathlonrus.com | Фото: biathlonrus.com

Музей тюменского спорта с настоящими экспонатами не только современных достижений, но и первых победных трофеев начинателей спорта области откроется на площади 400-летия Тюмени 17 августа, сообщает пресс-служба ЦСП72.

На открытии музея можно прикоснуться к истории и оценить масштабы развития спортивных технологий и тюменских спортивных комплексов. Кроме того, организаторы будут рады видеть среди экспонатов и ценные спортивные реликвии тюменцев, которые можно принести в шатер музея и поделиться их историей со всеми присутствующими.

На территории спортивного городка можно зарегистрироваться на сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", задать вопросы по выполнению нормативов, попробовать свои силы в нескольких видах испытаний и полюбоваться масштабной выставкой детских рисунков воспитанников дошкольных организаций и обучающихся начальных классов образовательных организаций муниципальных образований Тюменской области "ГТО: Путь к знаку отличия!".

Можно проверить свои знания в области антидопинга, поучаствовав в интерактивной викторине "За честный спорт" или показать биатлонные навыки в мобильной игре "БИАТЛОН. ЗИМА".

Также, откроется презентационная площадка первого тюменского бренда спортивной одежды и атрибутики "СПОРТ 72" и присоединиться к спортивной семье тюменского региона, став счастливым обладателем спортивной одежды высокого качества.

В рамках площадки для взрослых и детей будет организована квест-программа, проходя этапы который можно получить памятные призы и скидки на одежду "СПОРТ 72".