Тюменских предпринимателей научат успешному старту в экспортной деятельности

| Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области | Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области

Семинар "Введение в экспорт: жизненный цикл экспортного проекта. Государственная поддержка экспортно ориентированных предприятий" пройдет в тюменском технопарке (ул. Республики 142, аудитория 243) 12-13 августа с 10 до 17 часов, сообщают организаторы.

Семинар нацелен на формирование у субъектов малого и среднего предпринимательства базы знаний для успешного и эффективного старта экспортной деятельности. Теоретическая часть образовательной программы подкреплена заданиями с решением реальных бизнес-кейсов. После прохождения итогового тестирования участники получат сертификат слушателя Образовательной программы "Организация экспортной деятельности российских предприятий".

Для участия необходимо до 10 августа заполнить заявку на сайте www.exportedu.ru.

Участие в семинаре бесплатное. Формат проведения очный.

Контактные лица: заместитель директора Центра ВЭД ТПП ТО Дорохова Анастасия, телефон 689-359 (доб.120), еmail: anna.tpp-to@mail.ru. Руководитель Центра поддержки экспорта Тюменской области Полухин Сергей Викторович, телефон +7-969-809-74-09, e-mail: PoluhinSV@72to.ru.