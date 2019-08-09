  • 9 августа 20199.08.2019пятница
  • USD65,1299
    EUR73,0432
  • В Тюмени 16..18 С 4 м/с ветер западный

Тюменских предпринимателей научат успешному старту в экспортной деятельности

Экономика, 09:57 09 августа 2019

Торгово-промышленная палата Тюменской области | Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области

Семинар "Введение в экспорт: жизненный цикл экспортного проекта. Государственная поддержка экспортно ориентированных предприятий" пройдет в тюменском технопарке (ул. Республики 142, аудитория 243) 12-13 августа с 10 до 17 часов, сообщают организаторы.

Семинар нацелен на формирование у субъектов малого и среднего предпринимательства базы знаний для успешного и эффективного старта экспортной деятельности. Теоретическая часть образовательной программы подкреплена заданиями с решением реальных бизнес-кейсов. После прохождения итогового тестирования участники получат сертификат слушателя Образовательной программы "Организация экспортной деятельности российских предприятий".

Для участия необходимо до 10 августа заполнить заявку на сайте www.exportedu.ru.

Участие в семинаре бесплатное. Формат проведения очный.

Контактные лица: заместитель директора Центра ВЭД ТПП ТО Дорохова Анастасия, телефон 689-359 (доб.120), еmail: anna.tpp-to@mail.ru. Руководитель Центра поддержки экспорта Тюменской области Полухин Сергей Викторович, телефон +7-969-809-74-09, e-mail: PoluhinSV@72to.ru.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# бизнес , обучение , семинар

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:57 09.08.2019Тюменских предпринимателей научат успешному старту в экспортной деятельности
13:59 08.08.2019Детский сад в Ямальском-2 планируют открыть в сентябре
13:15 08.08.2019Развязку на пересечении ТКАД с дорогой Тюмень - Боровский - Богандинский готовят к запуску
12:53 08.08.2019Тюменские предприятия заключили более шестидесяти экспортных контрактов в 2018 году