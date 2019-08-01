Тюменские предприятия приглашают на международную выставку WorldFood Istanbul

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Тюменских производителей приглашают представить продукты питания и технологии переработки на международной выставке WorldFood Istanbul в Турции, сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Международная выставка соберет более 1 тыс. производителей и более 200 компаний профессиональных закупщиков из 29 стран. В направления выставки входят напитки, молоко и молочные продукты, кондитерские и мучные изделия, мясо и птица, фрукты и овощи, замороженная еда и другие пищевые продукты и технологии. Участие делегации Тюменской области в ярмарочно-выстовочных мероприятиях с 4 по 7 сентября запланировано в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" для расширения географии поставок продукции предприятий региона.

Чтобы стать участником WorldFood Istanbul необходимо до 16 августа направить заявку в Центр поддержки экспорта Тюменской области.

Подробную информацию об условиях участия и процессе оформления заявки можно получить в Центре поддержки экспорта Тюменской области (контактное лицо: Полухин Сергей Викторович, руководитель центра, электронная почта PoluhinSV@72to.ru, тел.:53-40-00, доб. 1008). Также можно обратиться в ООО "Центр международных связей" (контактное лицо – Олеся Шангареева, электронная почта: olesya.s@bernstein.pro, телефон:39-33-23, доб.104).