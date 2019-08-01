Зарубежные компании проявляют интерес к выставке "Нефть и газ"

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Компании из-за рубежа и европейской части России намерены стать участниками выставки "Нефть и газ", которая пройдет в выставочном зале в сентябре 2019 года, сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике региона.

"Сейчас мы находимся на стадии заключения договоров, но интерес к выставке неподдельный, – сообщил генеральный директор АО "Тюменская Ярмарка" Михаил Брудков. – Благодаря таким крупным мероприятиям всероссийского масштаба и происходит позиционирование как самого региона, так и организаций, которые в нем работают. Деловой туризм – одно из самых перспективных направлений развития. Еще одним шагом для нас в этом направлении станет ярмарка франшиз. Ее мы также планируем провести осенью".

Чаще всего участниками выставок и ярмарок являются представители Казахстана, Беларуси, Узбекистана, Южной Кореи и Китая.

"В ближайшем будущем не исключаем увеличения как иностранного, так и российского представительства. За примерами далеко ходить не надо – наша традиционная школьная ярмарка, которая в эти дни проходит в Тюмени, собрала более 150 компаний со всей страны", – отметил Михаил Брудков.