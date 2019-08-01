На Ямале пройдет горный марафон TransUral

| Фото: Олег Чегодаев, правительство ЯНАО | Фото: Олег Чегодаев, правительство ЯНАО

Более 120 бегунов из России, Бельгии, США и Германии примут участие во втором ультрамарафоне TransUral на Ямале 17 и 18 августа, сообщает правительство округа.

Любителей трейловых забегов ждут четыре дистанции. Маршруты пройдут через красивые места полярной части Урала: долины рек Собь и Енгаю, несколько перевалов, подножье горы Динозавр, Нефритовое ущелье, ледник Романтиков. Центр соревнований будет находиться на ж/д станции Собь в Приуральском районе.

17 августа участников ждет дистанция в 10 км - "вертикальный километр". Она пройдет от ж/д станции Собь до вершины горы Поур-Кеу. Маршрут дистанции будет проходить с набором высоты в 700 метров. 18 августа пройдут три забега: длиной 10 км – RomanticTrail, 30 км – PolarTrail и 50 км – PolarUltra-Trail. Гонка проводится в формате линейного трейлового забега по горной местности. Один общий старт и три раздельных финиша. Все дистанции промаркированы и проходят по горным тропам и дорогам различной проходимости. Уверенные в своих силах спортсмены могут пробежать два забега – в разные дни.

В 2019 году полярный ультрамарафон TransUral организаторы посвящают памяти альпиниста Руслана Тараканова. Он прошел все четыре этапа TransUral 2014-2017. Ровно год назад он погиб в горах Памира, во время крушения вертолета, который вывозил альпинистов после восхождения на Пик Коммунизма.

Подробнее с условиями проведения ультрамарафона, а также маршрутами можно ознакомиться на официальном сайте.