Четыре хозяйства Нижнетавдинского района начали уборку зерновых культур

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

Первые четыре хозяйства Нижнетавдинского района вышли на уборку зерновых и зернобобовых культур – это общества с ограниченной ответственностью "Тавдинское земледелие", "Свинокомплекс тюменской", КФХ Черкасова и Шабалина.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила главный агроном администрации Нижнетавдинского района Елена Кнауб.

"Хозяйства убирают ячмень и горох. Уборочная страда началась в этом году раньше примерно на неделю, чем в прошлом году. Погода повлияла на созревание колоса, но при этом влажность у зерна высокая – около 30 процентов, при норме 14-15 процентов, - рассказала она. - Фермер Черкасов дошел до середины поля и вернулся, так как колос стоит еще зеленый".

В эти дни на полях района в уборке урожая занято восемь комбайнов, всего в страду выйдут 78.

Из 26 хозяйств разной формы собственности, 18 хозяйств будут убирать зерновые и зернобобовые, остальные - кормовые культуры.

Общая посевная площадь в Нижнетавдинском районе составляет более 23 тыс. га, из них под пшеницей более 15 тыс. 570 га. Ячмень занимает 4 тыс. 367 га, овес - 679, горох – 2 тыс. 434 га.

В районе имеются 30 зерносушилок, все они находятся в рабочем состоянии. Сейчас полеводы работают в одну смену, как только созреет пшеница, а это будет в сентябре, нижнетавдинские аграрии перейдут на круглосуточный режим работы. Главное, отмечают они, чтобы погода не подвела и позволила собрать выращенное на полях в оптимальные сроки и с хорошим качеством.

Анжела Лебедева