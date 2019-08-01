Один из руководителей "СИБУРА" назвал главное качество сибиряков

Тобольск – точка притяжения трех регионов Югры Ямала и Тюменской области. Так считает заместитель Председателя Правления ПАО "СИБУР Холдинг" Владимир Разумов. Сегодня компания делает все возможное, чтобы город развивался не только, как промышленный центр, но и как культурная и туристическая столица. При этом главной вехой в развитии Тобольска один из руководителей "СИБУРА" назвал не промышленное, а именно социальное развитие города.

– Владимир Владимирович, можно ли назвать запуск производств "СИБУРА" в Тобольске новой вехой в истории развития города и области?

– Новые мощности, которые за последние пять лет построили на тобольской площадке: "Тобольск-Полимер", "Запсибнефтехим" – действительно большие вехи в истории Тобольска. Но важно не только создание производственных мощностей, а то, что с этим связано социальное развитие города. Именно это оказало главное влияние на жизнь тобольчан.

– Могли бы вы выделить период главного расцвета Тюмени?

– Первый раз я увидел Тюмень 40 лет назад. Город полностью соответствовал поговорке (уж не знаю откуда она пошла) "столица деревень". А вы посмотрите на город сейчас! В Тюмени работает два наших подразделения, более 500 человек. Люди приехали из Москвы, Кубани других регионов. Им нравится здесь. При губернаторах Сергее Семеновиче Собянине, Владимире Владимировиче Якушеве город начал стремительно развиваться. Продолжает и сейчас при Александре Викторовиче Мооре. Хочу отметить, в чем сила этих людей как руководителей – они не бояться работать с крупными компаниями. Они знают, что надо дать таким компаниями, чтобы получить гораздо больше для развития территории. И они не боятся принимать решения.

– Как выглядит Тобольск на фоне других городов, где присутствует ваша компания?

– Он значительно отличается от городов, где мы присутствуем. Здесь современность и история перекликаются. Вспомните великие фамилии, связанные с городом: Дмитрий Менделеев, академик Алексей Осипов. Что-то видно есть в этом городе и земле, которая дает таких людей нашей стране.

– Еще 20 лет назад дети уезжали из Тобольска и стремились реализовать себя в других городах и регионах. Сегодня у тобольской молодежи есть шанс реализовать себя в родном городе, возможно с поддержкой вашей компании?

– Есть будущее у детей! Мы сейчас принимаем участие в обновлении системы школьного образования. Я, как один из руководителей "СИБУРА", должен больше радоваться тому, сколько выработано тонн продукции, что мы еще успели простроить. А в этом году у меня бОльшую радость вызвала информация о том, что три выпускника из Тобольска на ЕГЭ получили 100 баллов по физике и химии. Наша компания делает все от нас зависящее, чтобы дети Тобольска получили достойное развитие. Зачем это делаем? Например, мы пригласили для эксплуатации новой мощности в Тобольск 750 человек. Помимо обеспечения жильём и комфорта города их интересовали школы, детские сады, дополнительное образование. Мы понимаем, что если уровень образования детей не устроит приглашенных нами специалистов, они не задержатся в этом городе. Поэтому мы работаем и с учителями, приглашаем их на различные семинары, которые проводят педагоги высшей квалификации. Сотрудничаем с вузами Тюмени. И ТюмГУ, и ТИУ читают наши программы своим студентам. На последних курсах мы уже отмечаем талантливую, молодежь. Берем на практику, в дальнейшем приглашаем к себе на работу.

– Все же Тобольск – это больше промышленный или культурный центр?

– Тобольск с развитием производств "СИБУРА" оказался точкой притяжения трех субъектов: Тюменской области, Ямала и Югры. На каждой территории есть проекты СИБУРА по программе "Формула хороших дел", наши производственные мощности связаны со всеми тремя регионами. Бывало мы слышали вопросы, правильно ли развивается Тобольск, как промышленный центр, или он должен расти как туристический. Что происходит сегодня? Именно мы настояли, чтобы в Тобольске начали строить аэропорт. К концу следующего года он уже будет принимать большие лайнеры. Пожалуйста туристы – приезжайте. Мы хотим сделать Тобольск точкой притяжения для всей страны.

- Чем сибиряки отличаются от других людей?

- Это надёжные люди, которые держат свое слово. Главное - убедить их в том, что мы делаем хорошее дело.

Фото - компания "СИБУР"

Наталья Иванова