Девятнадцать районов области ведут уборочную страду

| Фото: phototyumen.ru | Фото: phototyumen.ru

В 19 районах области идет уборочная кампания. 100 сельхозпредприятий ведут обмолот зерновых и зернобобовых культур, сообщает региональный департамент АПК.

Убрано 58 тыс. га, валовой сбор – 152 тыс. тонн при урожайности 26,1 ц/га.

11 предприятий в трех районах области ведут уборку картофеля. 211 га дали более 6 тыс. 700 тонн валового сбора. Урожайность составляет 321 ц/га.

Продолжается уборка овощей открытого грунта: капусты, свеклы и моркови. Восемь хозяйств убрали 81 га. Валовой сбор составил 3 тыс. 400 тонн при урожайности 429 ц/га.

914 тонн предприятия уже реализовали.

Помимо этого в Абатском, Тюменском и Исетском районах приступили к посеву озимых культур под урожай 2020 года, в большинстве районах началась осенняя обработка почвы.