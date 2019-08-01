В Минстрое придумали, как избавить российские города от домов-"муравейников"

| Фото: Даниила Савиных, Минстрой РФ | Фото: Даниила Савиных, Минстрой РФ

Документ, который пропишет стандарты комплексной застройки и будет препятствовать появлению многоквартирных домов на землях без необходимой социальной инфраструктуры, появится в России в ближайшее время.

Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев на пресс-конференции в Тюмени.

Он отметил, что такой документ будет регулировать основные вещи, которые непосредственно влияют на здоровье человека: высоту потолков, расположение общественных территорий, вопросы по благоустройству, наличие социальных сервисов и так далее.

Это поможет нивелировать бездумную многоэтажную застройку в погоне за исполнением майских указов президента РФ по вводу квадратных метров жилья. Владимир Якушев сообщил, что ситуации, когда в чистом поле появляются многоэтажки-"муравейники" без нужной людям инфраструктуры, еще встречаются по стране.

"Таких историй больше не должно быть", - подчеркнул министр.

Дарья Казакова