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В Минстрое придумали, как избавить российские города от домов-"муравейников"

Экономика, 10:08 20 августа 2019

Даниила Савиных, Минстрой РФ | Фото: Даниила Савиных, Минстрой РФ

Документ, который пропишет стандарты комплексной застройки и будет препятствовать появлению многоквартирных домов на землях без необходимой социальной инфраструктуры, появится в России в ближайшее время.

Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев на пресс-конференции в Тюмени.

Он отметил, что такой документ будет регулировать основные вещи, которые непосредственно влияют на здоровье человека: высоту потолков, расположение общественных территорий, вопросы по благоустройству, наличие социальных сервисов и так далее.

Это поможет нивелировать бездумную многоэтажную застройку в погоне за исполнением майских указов президента РФ по вводу квадратных метров жилья. Владимир Якушев сообщил, что ситуации, когда в чистом поле появляются многоэтажки-"муравейники" без нужной людям инфраструктуры, еще встречаются по стране.

"Таких историй больше не должно быть", - подчеркнул министр.

Дарья Казакова

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# Владимир Якушев , инфраструктура , майские указы , многоквартирные дома , строительство жилья

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