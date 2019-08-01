Неизвестный обманул тоболяка на крупную сумму

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

288 тыс. рублей лишился житель Тобольска 1961 года рождения, став жертвой мошенника. Злоумышленника ищут, сообщает межмуниципальный отдел МВД РФ.

Как выяснилось, мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он заверил, что через его личный кабинет неизвестные пытаются снять деньги. Мошенник пояснил, чтобы сохранить сбережения необходимо перевести их на другой счет, для этого мужчина должен был сообщить ему коды, приходящие в SMS-сообщениях. Испугавшись за свои сбережения, тоболяк сообщил коды, но возврата денег так и не последовало. Позвонив на горячую линию банка, клиенту подтвердили, что с его карты списали 288 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная с банковского счета".

Второй случай мошенничества произошел в Тюмени. От действий телефонного злоумышленника пострадала доверчивая пенсионерка. Она лишилась суммы в 140 тыс. рублей.

Сотрудники полиции установили, что потерпевшей поступил звонок с неизвестного номера. "Звонивший представился сотрудником одного из тюменских банков и сообщил о возможности получения денежной компенсации. Во время разговора мошенник потребовал для успешного выполнения операции перевести определенную сумму на указанный банковский счет. Доверчивая тюменка выполнила указания звонившего. Затем она поняла, что попалась на уловки телефонного мошенника", — рассказала пресс-секретарь городского управления МВД России Алина Ларина.

Злоумышленника, обманувшего пожилую женщину, ищут. Уголовное дело возбудили по ч.2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".

Тюменская полиция рекомендует не сообщать банковские реквизиты неизвестным и не переводить им деньги. Все вопросы можно уточнить, обратившись в отделение банка. Телефон дежурной части УМВД России по Тюмени: 291-600.

Ранее информационное агентство "Тюменская линия" обнародовало материал о том, как защититься от интернет-мошенников.