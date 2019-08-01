Предприятия Тюменской области показывают положительную динамику экспорта

"Тюменская линия" "Тюменская линия"

Объем экспорта в Тюменской области составил 1,27 млрд долларов США по итогам шести месяцев 2019 года. В 2018 году этот показатель был 1,25 млрд долларов США.

Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, эта положительная динамика связана с созданием благоприятной экспортной среды в регионе.

"Тюменские предприятия выпускают качественную и конкурентоспособную продукцию, многие из них готовы к выходу на зарубежные рынки. Правительство области продолжает всесторонне поддерживать всех, кто уже занимается экспортом или планирует освоить новое направление. Работая инициативно и системно, мы сможем решить поставленные серьезные задачи в национальном проекте", – подчеркнул глава региона.

Наибольший объем в экспортных поставках по-прежнему составили топливно-энергетические товары, продукция химической промышленности. В несырьевом неэнергетическом экспорте рост показателей наблюдается в группе товаров: машины, оборудование и другие транспортные средства (с 11,3 до 37 млн долларов США), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (с 8,7 до 10,8 млн долларов США), металлы и изделия из них (с 3,5 до 4 млн долларов США), а также текстильные изделия, обувь, кожевенное сырье, пушнина.

Одно из важных направлений работы в развитии экспорта – повышение активности и эффективности выездов бизнес-делегаций за рубеж. Количество таких мероприятий увеличилось в три раза. В 2018 году Центром поддержки экспорта были организованы бизнес-миссии в Казахстан, ОАЭ, Азербайджан, Туркменистан, проводились консультации с предприятиями по поставкам продукции в Германию. В результате в 2019 году поставки по этим направлениям увеличились, в том числе и среди тех стран, которые ранее сотрудничали с Тюменской областью (ОАЭ, Германия, Дания, Алжир, Египет, Великобритания, Венгрия, Италия, Испания, Польша, США). Так, экспорт в Германию вырос почти в три раза, в ОАЭ – в пять с половиной раз, в Египет – в четыре раза.

Предприниматели региона впервые стали экспортировать продукцию в Абхазию, Андорру, Анголу, Аргентину, Боснию и Герцеговину, Швейцарию, Конго, Хорватию и другие страны.

По словам директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Леонида Остроумова, для выстраивания деятельности за пределами России у тюменского предпринимателя есть масса инструментов.

"Можно воспользоваться различными мерами государственной поддержки, действующими в регионе в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", пройти обучение, получить консультацию или содействие в лицензировании деятельности, поиске контрагента и проведении переговоров с потенциальными клиентами. Мероприятия, стимулирующие экспортно-ориентированные субъекты малого и среднего предпринимательства в продвижении продукции на зарубежные рынки, реализует Центр поддержки экспорта Тюменской области", – отметил он.

Добавим, деятельность Центра поддержки экспорта Тюменской области ведется в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта".

Информацию о мерах поддержки предпринимателей, желающих поставлять свою продукцию на экспорт, можно уточнить у руководителя Центра поддержки экспорта Сергея Полухина по телефону 8 969 809 74 09.