Александр Моор: августовская конференция задаст новые тренды в образовании

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Общественный форум "Тюменское образование - 2019" задает профессиональный тон новому учебному году, позволяет обменяться опытом, подвести итоги и выработать планы на будущее. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, обращаясь к участникам августовского педсовета.

"2019 год для нас с вами особый – год 75-летия Тюменской области. Юбилейные мероприятия прошли под девизом "Земля больших людей", под слоганом о том, что нужно каждый день делать маленькие дела ради большой цели. Это год весомых успехов по многим направлениям и новых замыслов на дальнейшее развитие. Это рекордное количество высокобалльников, победителей и призеров всероссийских олимпиад, золотые и серебряные медали на престижных национальных и международных чемпионатах. Важно, удерживая заданную планку, сделать нормой, закономерностью нашей работы достижение результатов следующего уровня", - заявил он.

Ежегодный августовский профессионально-общественный форум собрал более семи с половиной тысяч педагогов. В течении пяти дней учителя Тюменской области, руководители школ принимали участие в мастер-классах и тренингах, обсуждали насущные вопросы отрасли образования.

"Уверен, что в новой среде развития, которая формируется в рамках национальных проектов, с кванториумами и технопарками, технологическими новинками и современными лабораториями, мы вправе рассчитывать на новую серию ярких побед и расширение состава призеров и чемпионов", - заявил губернатор региона.

Напомним, что после пленарного заседания, посвященного современным вызовам отрасли начнет работу образовательный салон, где будет представлено высокотехнологичное оборудование, применяемое в современных школах. Здесь же будут действовать павильоны: "Кванториум", проект "Читающая школа", "Науколаб", а также "Современные практики работы" от представителей Тюменского областного института развития регионального образования.

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Дарья Казакова