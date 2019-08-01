Тюменские строители возведут мост через реку Пур раньше срока

| Фото: Администрация Пуровского района | Фото: Администрация Пуровского района

На 30 % завершено строительство моста через реку Пур в районе Уренгоя, который возводят тюменские строители. Закончить работы на объекте планируют в конце 2020 года, сообщает администрация Пуровского района.

В строительстве моста задействовано более 300 человек, десятки единиц техники. Из 11 опор построены три, на пяти идут работы.

Для возведения пролетных металлических строений приедут дополнительные бригады. Как отмечают монтажники, работа у них сложная: высота сооружений составляет 10 – 18 метров, поэтому работают исключительно со страховкой. Уже установлено монолитное тело на пятой и шестой русловых опорах, а на седьмой, восьмой и девятой пока выполнили только свайные основания.

"Для создания дороги на левом и правом берегах также выполнены соответствующие работы по устройству препятствующих коммуникаций. На левом берегу — переустройство газопроводов, на правом берегу выполнены работы по переустройству линий электропередач", — рассказал руководитель проекта строительства компании "Мостострой-11" Артем Лопырев.

Полная длина отсыпки – 1 тыс. 700 погонных метров, из них 900 метров на левом берегу и 800 на правом. Земляные работы выполнили на 70%. Устройство асфальтобетонного покрытия запланировано на 2020 год. Строительством автодороги занимается компания "Уренгойдорстрой". Уже укреплены оба берега реки, а также возведен причал для доставки стройматериалов. Работы на объекте идут круглосуточно.

Напомним, объект строится по программе "Сотрудничество".