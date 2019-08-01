Операция "Трактор-2019" пройдет в Сладковском районе

Фото: mintrud.udmurt.ru Фото: mintrud.udmurt.ru

Операция "Трактор-2019" пройдет в Сладковском районе с 2 по 30 сентября, сообщает районная администрация.

На 1 августа 2019 года в Сладковском районе зарегистрировано 1 тыс. 424 самоходных машин и прицепов к ним. В течение 2019 года представлено на техосмотр чуть более 25 % от общего количества машин.

Как заметили специалисты Гостехнадзора, зачастую от прохождения техосмотра уклоняются частные владельцы машин, а также организации и индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие технику на закрытых территориях и вдалеке от населенных пунктов, при заготовке древесины, а также в сельском хозяйстве. Многие из них не ставят самоходные машины на учет, не платят за них налоги, сознательно идут на нарушения, ответственность за которые предусмотрена законодательством Российской Федерации.

Владельцы тракторов должны знать, что эксплуатация машин без государственной регистрации в органах Гостехнадзора является грубым нарушением закона. Также запрещена эксплуатация тракторов и без свидетельства о прохождении технического осмотра.