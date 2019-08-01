Запсибкомбанк снизил ставки по ипотеке на землю

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Запсибкомбанк предлагает одно из наиболее привлекательных предложений по приобретению участка земли в ипотеку. Ипотека на покупку земельного участка является доступным финансовым инструментом для людей, желающих построить собственный дом. Программы Запсибкомбанка в первую очередь направлены на увеличение уровня доступности жилья для клиентов.

Процентная ставка по ипотеке на земельные участки – 9,75 % годовых.

Максимальная стоимость земельного участка – 5 млн рублей.

Срок кредита – до 30 лет.

"Чем ближе человек находится к земле, тем крепче его здоровье и здоровье членов его семьи, что является одним из основных и значимых преимуществ проживания за городом. Почему нужно брать землю сейчас и по ипотеке в Запсибкомбанке? Отвечу просто, количество земельных участков с подготовленной инфраструктурой (газ, вода, электричество) ограничено, поэтому решение на приобретение земли на выгодных условиях нужно принимать как можно скорее. Оформить ипотеку на приобретение земельного участка в Запсибкомбанке не сложнее, чем на покупку квартиры. Поэтому, если есть желание "перебраться" за город, то лучше оформить ипотеку по специальной ставке 9,75 процентов от Запсибкомбанка: и ставка отличная, и к новому строительному сезону сможете подготовиться не спеша, при необходимости оформив кредит на строительство дома. То есть у вас и земля будет, и деньги на постройку жилья", – отметил директор Дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.

Подробную информацию вы можете получить на консультации в любом офисе Запсибкомбанка, также можно подать заявку онлайн.