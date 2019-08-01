ГИБДД советует родителям изучить с детьми безопасный маршрут до школы

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Дорожные условия у образовательных учреждений обследуют автоинспекторы Тюменской области в преддверии 1 сентября, сообщает региональное управление ГИБДД.

Они проверяют наличие необходимых дорожных знаков, разметки, оценивают состояния школьных автобусов.

В рамках акции "Внимание – дети!" в населенных пунктах проходят социальные акции у пешеходных переходов, призывающих водителей сбавить скорость, быть на дорогах.

С начала года в Тюменской области произошло 308 ДТП с участием детей, 2 ребенка погибли, 332 получили ранения.

ГИБДД рекомендует родителям повторить с детьми правила дорожной безопасности и вместе с ребенком выбрать безопасный маршрут, по которому он будет ходить в школу ежедневно.