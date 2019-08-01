  • 28 августа 201928.08.2019среда
  • USD66,2608
    EUR73,6091
  • В Тюмени 14..16 С 3 м/с ветер юго-восточный

ГИБДД советует родителям изучить с детьми безопасный маршрут до школы

Общество, 08:07 28 августа 2019

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Дорожные условия у образовательных учреждений обследуют автоинспекторы Тюменской области в преддверии 1 сентября, сообщает региональное управление ГИБДД.

Они проверяют наличие необходимых дорожных знаков, разметки, оценивают состояния школьных автобусов.

В рамках акции "Внимание – дети!" в населенных пунктах проходят социальные акции у пешеходных переходов, призывающих водителей сбавить скорость, быть на дорогах.

С начала года в Тюменской области произошло 308 ДТП с участием детей, 2 ребенка погибли, 332 получили ранения.

ГИБДД рекомендует родителям повторить с детьми правила дорожной безопасности и вместе с ребенком выбрать безопасный маршрут, по которому он будет ходить в школу ежедневно.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД , дети , школы , школьники

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:29 28.08.2019Почему Менделеев - гений, расскажут на лекции в ТюмГУ
08:07 28.08.2019ГИБДД советует родителям изучить с детьми безопасный маршрут до школы
07:43 28.08.2019В центре Тюмени на двенадцать часов отключат светофоры
07:30 28.08.201928 августа в Тюмени пасмурно и прохладно