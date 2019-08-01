В погоне за прибылью пенсионерка лишилась крупной суммы денег

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

100 тыс. рублей под предлогом игр на бирже похитили у 61-летней жительницы Ялуторовского района злоумышленники, сообщает пресс-служба управления МВД России по Тюменской области.

Как оказалось, доверчивая старушка зарегистрировалась на одном из сайтов биржевых игр. Связавшийся с ней по телефону сотрудник объяснил пенсионерке, что вместо нее будет играть их опытный менеджер.

"Звонивший заверил, что клиентке необходимо лишь внести деньги и запастись терпением. Оформив кредит, женщина через мобильное приложение перевела сто тысяч рублей. Несколько месяцев она мониторила сайт и следила за увеличением сбережений. Когда женщина решила вернуть деньги и прибыль, связь с сотрудником биржи прервалась. Затем потерпевшей стали приходить сообщения с предложением вернуть проигранные деньги, но за данную услугу вновь требовалось внести определенную сумму", — рассказали в ведомстве.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

Полицейские вновь напоминают гражданам, что не стоит быть слишком доверчивыми. Следует проявлять бдительность в любых ситуациях и не отдавать сбережения незнакомцам.

Жертвой мошенников может стать любой человек, активно пользующийся Интернетом и обладатель банковской карты, но избежать этого можно.