В погоне за прибылью пенсионерка лишилась крупной суммы денег
100 тыс. рублей под предлогом игр на бирже похитили у 61-летней жительницы Ялуторовского района злоумышленники, сообщает пресс-служба управления МВД России по Тюменской области.
Как оказалось, доверчивая старушка зарегистрировалась на одном из сайтов биржевых игр. Связавшийся с ней по телефону сотрудник объяснил пенсионерке, что вместо нее будет играть их опытный менеджер.
"Звонивший заверил, что клиентке необходимо лишь внести деньги и запастись терпением. Оформив кредит, женщина через мобильное приложение перевела сто тысяч рублей. Несколько месяцев она мониторила сайт и следила за увеличением сбережений. Когда женщина решила вернуть деньги и прибыль, связь с сотрудником биржи прервалась. Затем потерпевшей стали приходить сообщения с предложением вернуть проигранные деньги, но за данную услугу вновь требовалось внести определенную сумму", — рассказали в ведомстве.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".
Полицейские вновь напоминают гражданам, что не стоит быть слишком доверчивыми. Следует проявлять бдительность в любых ситуациях и не отдавать сбережения незнакомцам.
Жертвой мошенников может стать любой человек, активно пользующийся Интернетом и обладатель банковской карты, но избежать этого можно.