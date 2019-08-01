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Тюменского адвоката, обвиняемого в мошенничестве, задержали в аэропорту Кольцово

Происшествия, 15:27 28 августа 2019

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Тюменского адвоката, находившаяся в международном розыске по обвинению в мошенничестве, задержали в аэропорту Кольцово Екатеринбурга, сообщает региональное СУ СК РФ.

В сентябре 2017 года адвокату было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемая скрылась за границу, была объявлена в международный розыск.

Из материалов уголовного дела известно, что адвокат, защищая жителя Тюмени, осужденного за преступление против личности, убедила его супругу о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. При этом, обвиняемая заверила потерпевшую о наличии связей среди высокопоставленных должностных лиц в силовых структурах, с помощью которых ей удастся добиться освобождения подзащитного. За свои услуги злоумышленница попросила крупную сумму денег. После чего, потерпевшая в с сентября 2015 года по февраль 2017 года передала обвиняемой деньги в сумме около 23 млн рублей и 12 тыс. долларов США.

В марте 2017 года, женщина, не дождавшись выполнения обещаний об освобождении ее мужа от уголовной ответственности, попросила обвиняемую вернуть деньги обратно. Не дождавшись возврата денежных средств потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.

Следствием проводится комплекс действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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# адвокат , мошенничество , следствие

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