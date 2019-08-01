Грузовая "Газель" горела возле торгового центра в Тюмени

| Фото: 32 ОФПС ГУ МЧС по Тюменской области | Фото: 32 ОФПС ГУ МЧС по Тюменской области

Грузовая "Газель" загорелась возле ТЦ "Лента" Зарекой утром 29 августа. Никто не пострадал.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил заместитель начальника пресс-службы управления МЧС России по Тюменской области Геннадий Грибич.

"Сигнал о возгорании поступил дежурному в 8 часов 49 минут. На место выехали две единицы техники, шесть человек личного состава. В 8 часов 59 минут удалось ликвидировать пожар полностью", - рассказал он.

Площадь пожара составила пять кв. метров. Огонь полностью повредил кабину автомобиля. На месте происшествия продолжают работать дознаватели. Им предстоит установить точную причину возгорания.

Анжела Лебедева