Тюменские предприниматели готовы покорять турецкий рынок

| Фото: Центр поддержки экспорта Тюменской области | Фото: Центр поддержки экспорта Тюменской области

Три компании разных профилей представят тюменский регион на выставке WorldFood Istambul – 2019 в Стамбуле 3-8 сентября.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила ведущий специалист Центра поддержки экспорта тюменской области Ирина Мехришвили.

"Это ООО "Бизон" из Омутинского района – производитель элитных сортов мраморной говядины. Вторая – компания "АминоСиб" из Ишима, производитель глютена. И третья – ИП "Муратов", торговая марка "Артемия" занимается производством кормов для рыб. Мы в начале и в конце года проводим опрос среди предпринимателей, какие направления выставочной, экспортной деятельности для них интересны. И, так как Турция второй год вызывает определенный интерес со стороны тюменских производителей продуктов питания, то есть желающие ехать именно туда", - рассказала она.

Турция – регион, который может стать для бизнесменов своего рода хабом для выхода на ближневосточные рынки, Северную Африку, Южную Европу.

По словам представителя компании "АминоСиб", глютен пшеничный производится с 2017 года. С тех пор поставки налажены в Беларусь, Турцию и некоторые регионы России. Участие в международной выставке в Стамбуле, отмечают предприниматели, даст новые возможности для расширения списка покупателей.

"Участвуя в данной выставке, рассчитываем распространить информацию о тюменском производителе, о бренде сибирской продукции, - говорит Ирина Мехришвили. - На выставке пройдет ряд встреч по поводу выхода на турецкий рынок. Появится возможность у тюменских бизнесменов для освоения новых рынков".

Около 30 стран, тысячи производителей и переработчиков пищевой продукции примут участие в WorldFood Istambul – 2019. В масштабном форуме будут работать более 200 закупщиков из Турции, Ирака, ОАЭ, Германии и других стран. профили выставки разные от кондитерских изделий, бакалеи до морепродуктов и замороженной еды.

Визит тюменских предпринимателей на международную выставку сопровождает Центр поддержки экспорта Тюменской области. Он был создан в 2011 году. В составе Западно-Сибирского инновационного центра работает с 2018 года.

"Мы работаем со всеми субъектами малого и среднего предпринимательства юга Тюменской области. На данный момент около 200 действующих экспортеров насчитывается в регионе. Регулярно список пополняется новыми участниками данного направления. Так, недавно в Центр обратились производители корма для рыб и компания, которая занимается копчением рыбы", - заключила ведущий специалист Центра поддержки экспорта Тюменской области Ирина Мехришвили.

Анжела Лебедева