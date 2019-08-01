Более шестидесяти тысяч человек посетили "Тюменскую ярмарку" летом

| Фото: Тюменская ярмарка во ВКонтакте | Фото: Тюменская ярмарка во ВКонтакте

Более 60 тыс. человек посетило тюменский выставочный зал летом 2019 года. Наибольшее число посетителей пришлось на школьную ярмарку.

"За лето у нас прошло три крупных выставки. Причем одну из них - "ZOOроботы" - мы проводили впервые, и она собрала более восьми тысяч юных тюменцев, их родителей, а также гостей города, - говорит генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков. – Одновременно мы смогли провести реконструкцию самого выставочного зала. Полностью заменили освещение экспозоны, отремонтировали входные группы и крыльцо".

Впереди – одно из важнейших бизнес-событий сентября в деловой и общественной жизни Тюмени – 26-я специализированная выставка "Нефть и газ". Она пройдет при поддержке правительства Тюменской области и Союза нефтегазопромышленников РФ.

"На сегодня "Тюменская ярмарка" открыла электронную регистрацию посетителей на выставку, где будет представлено нефтегазовое оборудование, средства автоматизации, нефтепромысловое оборудование и многое другое. Выставочная экспозиция продемонстрирует перспективные разработки и новейшие технологии, которые характеризуют нефтегазовый потенциал современной России",- отметил Михаил Брудков.