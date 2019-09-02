Первое сырье поступило в парк хранения ЗапСибНефтехима

| Фото: Тобольские предприятия СИБУРа | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа

Первая партия широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) – сырья для производства продукции поступила в в парк хранения ЗапСибНефтехима, сообщает пресс-служба Тобольской промышленной площадки.

Заполнено восемь шаровых резервуаров парка хранения объемом 600 куб. м каждый.

"Мы приняли первое сырье, необходимое для выпуска продукции предприятия. При этом пусконаладочные работы во всех парках хранения углеводородов "ЗапСибНефтехима" продолжаются, идет испытание насосов, заполнение резервуаров. В парках хранения гексена и бутена завершена продувка трубопроводов, продолжается осушка внутреннего пространства", - сообщил начальник участка межцеховых коммуникаций "ЗапСибНефтехима" Денис Шелободько.

ШФЛУ – продукт переработки попутного нефтяного газа, поступает с газоперерабатывающих заводов СИБУРа в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах по продуктопроводу в товарно-сырьевой цех "Северная" — главное хранилище сырья тобольских предприятий, а также в парк хранения ШФЛУ "ЗапСибНефтехима".

СИБУР перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа, предотвращая их сжигание. За 2018 год СИБУР переработал 22,3 млрд куб. метров попутного нефтяного газа, предотвратив выброс в атмосферу парниковых газов более чем на 72 млн тонн – это сопоставимо с годовым объемом выбросов углекислого газа средней европейской страны.