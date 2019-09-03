Кубок ректора по мини-футболу пройдет в ТюмГУ

| Фото: Тюменский городской многопрофильный центр | Фото: Тюменский городской многопрофильный центр

Кубок ректора ТюмГУ по мини-футболу впервые пройдет в новом Многофункциональном спортивном центре "Олимпия" (ул. Пржевальского, 37/1) 16-20 сентября, сообщает пресс-служба ТюмГУ.

Кубок проводится в честь 89-летия Тюменского государственного университета. Соревнования состоятся по правилам ФИФА.

"ТюмГУ – территория здорового образа жизни. Нам очень приятно, что на базе нашего вуза открывают современный центр, где мы может проводить подобные мероприятия. Надеемся, что оно войдет в традицию и будет ежегодно собирать наших выпускников и студентов, любителей мини-футбола в стенах родного вуза" - отметил начальник управления молодежной политики ТюмГУ Денис Степанчук.

Чтобы принять участие нужно подать заявку с медицинским допуском или личной подписью, подтверждающей персональную ответственность за собственную жизнь и здоровье на период проведения соревнований.

Предварительная заявка подается в спортивный клуб ИФК по телефону 59-74-00, доб. 18116, e-mail: sportclubtgy@mail.ru.