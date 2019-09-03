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Тюменские предприятия участвуют в международной строительной выставке в Казахстане

Экономика, 15:16 03 сентября 2019

www.kazbuild.kz | Фото: www.kazbuild.kz

Тюменские предприятия: АРС-Пром, Орион, ПрофМодуль и К-Системс Групп принимают участие в международной строительной и интерьерной выставке "KazBuild-2019" в Алматы с 4 по 6 сентября, сообщает Центр поддержки экспорта Тюменской области.

Kazbuild — это крупнейшая в Центральной Азии специализированная выставка по площади экспозиции и количеству участников и самая профессиональная выставка отрасли по составу посетителей, более 7 тыс. бизнес-контактов.

Выставка отражает последние тенденции строительной отрасли. В ней примут участие около 290 компаний из 40 стран мира.

В деловую программу включены 30 мероприятий: семинары, мастер-классы, круглые столы, B2B и B2G встречи и другое. В рамках бизнес-миссии планируется организовать официальное открытие постоянно действующей экспозиции тюменских товаропроизводителей в Алматы.

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# выставка , Казахстан , строительство , Центр поддержки экспорта

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