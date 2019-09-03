Представители Яндекса и Google найдут бизнес-партнеров на тюменском СУПе-2019

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Площадка международного предпринимательства и внешнеэкономической деятельности, а также возможность общения с представителями Яндекса, Google и ВКонтакте ждет участников VII международного молодежного бизнес-форума "Слет успешных предпринимателей-2019", который пройдет на базе "Олимпийская ребячка" с 13 по 15 сентября.

Как рассказал вице-президент "Опоры России", депутат Тюменской областной думы Эдуард Омаров, "СУП" признан лучшей площадкой для развития молодежного предпринимательства, а Тюменская область в свою очередь является всероссийским центром развития молодежного предпринимательства.

"Многие ребята, которые начинали делать с нами слет семь лет назад, уже имеют малый и средний бизнес, кто-то сделал карьеру в политической и общественной жизни. Это оказалось социальным лифтом, очень мощной площадкой для роста. Очень рады, что СУП продолжает жить, несмотря на трудности", - заметил он.

По словам председателя комитета по молодежному предпринимательству "Опоры России" Артема Андросова, самый первый "Слет успешных предпринимателей" в 2013 году посетили 150 человек из 15 муниципалитетов. Он проходил на базе отдыха "Лукашино", и основным посылом было создать мероприятие от предпринимателей и для предпринимателей. В то время аналогичных событий вообще не было, и организаторы увидели востребованность формата. В загородной атмосфере, без сотовой связи и интернета, люди знакомились, общались, рождались новые коммуникации и связи.

В 2014 году на "СУП" приехали уже 15 регионов России, в 2016 году - 21 регион. После этого мероприятие оценили на федеральном уровне и в 2017 году слет стал спецпроектом Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Тогда же тюменцы вступили в Конфедерацию молодых предпринимателей Евросоюза.

В 2019 году в Тюмень приедет президент конфедерации вместе коллегами из Германии, представители не менее 30 регионов России, 50 спикеров из десяти стран мира.

"Мы не ожидали такого отклика из регионов. Екатеринбург поначалу попросил 50 мест забронировать, потом увеличил более чем на десять. Приедут предприниматели из Ростова, Томска, Липецка и многих других городов. Получилось, что мы в Тюмени делаем "конфетку" для всей России", - признался Артем Андросов.

Эдуард Омаров подчеркнул, что "Слет успешных предпринимателей" - один из треков по реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Этот нацпроект - один из главных, так как прямо влияет на то, чтобы экономика страны начала двигаться иначе, уверен он.

Руководитель "СУП-2019" Дмитрий Петрулев поделился программой на предстоящий слет. Первый день, 13 сентября, станет днем интерактива. Состоится бизнес-игра "Завод", где примут участие около 200 человек, и ярмарка инвестиций. 14 сентября форум официально откроют, планируется участие губернатора Тюменской области Александра Моора. Будут работать параллельно четыре площадки: главная сцена, площадки "Женское предпринимательство", "Социальное предпринимательство" и новая площадка "Международное предпринимательство и внешнеэкономическая деятельность".

Последнюю поделят еще на две подплощадки. На одной будут мастер-классы и лекции о том, как вывести бизнес на международную арену, а на другой - круглые столы по развитию уже действующего международного бизнеса, причем общение будет полностью на английском языке. Помимо этого, организуют большой предпринимательский нетворкинг на 1 тыс. человек и фестиваль правды True story fest, где бизнесмены поделятся историями из практики.

Третий день, 15 сентября станет днем ресурсов и работы с крупным бизнесом.

"У нас часто возникают запросы, что же нужно крупному бизнесу. У него часто есть множество потребностей, которые закрываются за счет микропредпринимателей, малых предпринимателей. Чтобы правильно выстроить эту коммуникацию, мы делаем такую площадку. На ней ожидаются представители таких компаний, как Google, Яндекс, ВКонтакте и другие", - рассказал Дмитрий Петрулев.

Более подробная программа и регистрация на "СУП" доступны по ссылке.

Дарья Казакова