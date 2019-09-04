Максим Скворцов рассказал о программе льготного лизинга спецтехники

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Более 80 малых и средних предпринимателей заинтересовались возможностями льготного лизинга по приобретению оборудования и спецтехники, сообщил корреспонденту "Тюменской линии" генеральный директор уполномоченной лизинговой компании (АО "Тюменская агропромышленная лизинговая компания") Максим Скворцов.

"В июне было принято постановление правительства Тюменской области, в котором предусмотрены дополнительные льготы по лизингу для предприятий малого и среднего бизнеса, - пояснил он. – Предприятия, реализующие инвестиционные проекты, включенные в реестр инвестиционных проектов Тюменской области, могут приобрести по договору лизинга оборудование, устройства, механизмы, специальную технику. Со ставкой удорожания не более пяти процентов".

По состоянию на начало сентября уполномоченная лизинговая компании уведомила о новых возможностях более 200 предприятий.

"Для получения льготы предпринимателю нужно будет, прежде всего, обратиться к нам, - отметил Максим Скворцов. - Мы должны убедиться, что предприятие работает на территории Тюменской области, относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, имеет инвестиционный проект, который принят на сопровождение инвестиционным агентством Тюменской области, что это действующее финансово устойчивое предприятие, имеющее свою контрактную базу, свою клиентскую базу, источник доходов, который позволит ему рассчитываться по договору лизинга за то имущество, которое он приобретает".

Программа льготного лизинга рассчитана на три года. На нее в областном бюджете выделен 51 млн 600 тысяч рублей.

Борис Олейник