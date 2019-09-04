Для тюменских бизнесменов устроили "Бизнес-драйв"

| Фото: Ростелеком | Фото: Ростелеком

Реальные кейсы разобрали российские эксперты с представителями малого и среднего бизнеса Тюмени во время мастер-класса "Бизнес-драйв". Бизнесмены получили от спикеров практические рекомендации, сообщает пресс-служба "Ростелекома".

Участие в семинаре приняли более 700 человек. Опытные и начинающие предприниматели Тюмени встретились, чтобы перенять опыт спикеров и обменяться контактами с возможными будущими клиентами и партнерами в ходе нетворкинг-сессии.

Эксперт по созданию эффективных команд и запуску стартапов Владимир Маринович представил участникам "Бизнес-драйва" технику знакомств и получения важных для бизнеса контактов.

Руководитель ГК "Сидорин Лаб" Дмитрий Сидорин продемонстрировал новые правила ведения социальных сетей, а ведущий эксперт по написанию и внедрению скриптов продаж Настасья Белочкина рассказала, как увеличить эффективность телефонных продаж.

Обстановка "Бизнес-драйва" оказалась полезной для участников семинара не меньше, чем программные выступления экспертов: "Ростелеком" погрузил представителей бизнеса в мир цифровых сервисов. На демостендах можно было увидеть современные цифровые решения для компаний сегмента малого и среднего бизнеса.