Тобольский "Нефтехимик" отметит юбилей баскетбольным турниром

| Фото: БК "Нефтехимик" во Вконтакте | Фото: БК "Нефтехимик" во Вконтакте

Турнир на призы баскетбольного клуба "Нефтехимик" пройдет в Тобольске 8 сентября, сообщает пресс-служба клуба.

Кубок приурочен к 20-летнему юбилею клуба. В соревнованиях примут участие команды мальчиков 2008-2010 г.р., юношей 2006-2007 г.р., юношей 2004-2005 г.р. По согласованию с главным судьей соревнований допускаются команды 2003 года рождения. Соревнования для данных возрастных категорий пройдут в формате плей-офф 3х3.

Также за кубок поспорят мужские команды 2002 г.р. и старше. Для старшей возрастной категории игры пройдут в формате плей-офф 5х5. Каждая из мужских команд обязана предоставить одного судью.