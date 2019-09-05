Объединились банкоматные сети группы ВТБ и Запсибкомбанка

| Фото: Запсибкомбанк | Фото: Запсибкомбанк

Владельцы карт Запсибкомбанка могут бесплатно пополнять дебетовые и кредитные карты в банкоматах банка ВТБ с функцией приема наличных, сообщает финансовая организация.

Сервис стал доступен благодаря объединению банкоматных сетей группы ВТБ и Запсибкомбанка.

Услугой уже сейчас могут воспользоваться обладатели карт Visa и Mastercard, которых на сегодня насчитывается уже более 240 тыс. человек. Теперь совершить денежные операции по пополнению карт клиенты Запсибкомбанка могут гораздо быстрее, учитывая, что банк ВТБ имеет одну из самых широких сетей банкоматов по всей стране.

"Сервис пополнения карт в устройствах ВТБ повышает качество обслуживания клиентов Запсибкомбанка. Теперь они могут не только снимать денежные средства, но и вносить наличные на карты в устройствах ВТБ по всей России. Запуск пополнения карт в банкоматах ВТБ – еще один пример успешной совместной работы и положительного эффекта вхождения Запсибкомбанка в группу ВТБ. Запсибкомбанк и дальше продолжит расширять возможности для своих клиентов, предоставляя доступ к федеральной инфраструктуре ВТБ", – прокомментировал вице-президент правления Запсибкомбанка Андрей Шевелев.

Согласно своей стратегии, ВТБ стремится предлагать новые цифровые услуги на рынке. "Банк запустил новую технологию в апреле этого года. За это время клиенты совершили 160 тысяч операций на общую сумму 1,2 миллиарда рублей. Услуга гарантирует клиентам других банков практически мгновенное поступление средств и исключает необходимость поиска банкомата своей кредитной организации. К концу года мы планируем выйти на ежемесячный оборот в размере одного миллиарда рублей", - отметил руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ Алексей Киричек.

Услуга пополнения карт сторонних банков доступна во всех банкоматах ВТБ с функцией внесения наличных.

"На сегодняшний день это почти семь тысяч устройств, из них около половины обладают функциями замкнутого оборота наличных. В будущем мы планируем наращивать долю многофункциональных устройств в сети банка, что позволит еще больше повысить привлекательность услуги", - сказал член правления ВТБ Валерий Чулков.