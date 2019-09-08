Рыбная отрасль - важное направление развития экономики Сладковского района

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Сладковское товарное рыбоводческое хозяйство продолжает наращивать объемы производства рыбной продукции. Об этом рассказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" заместитель губернатора Тюменской области, директор областного департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.

"По итогам 2018 года Сладковское товарное рыбоводческое хозяйство достигло самого высокого в регионе объема выращенной и выловленной рыбы. Предприятием добыто и реализовано более 1 тысячи 300 тонн рыбы. В целом по региону этот показатель в прошлом году составил немногим более трех тысяч тонн", - сообщил директор областного департамента агропромышленного комплекса.

Сладковскому товарному рыбоводческому хозяйству предоставлено в пользование 22 озера общей площадью свыше 16 тыс. га. На предприятии действует цех потрошения и заморозки рыбы мощностью до 40 тонн в сутки. Построен холодильный терминал для хранения мороженой рыбы вместимостью 450 тонн. Действует цех по переработке рыбы мощностью до 1,5 тыс. тонн в год, введена в действие промышленная установка замкнутого водоснабжения по выращиванию рыбы мощностью до 300 тонн в год.

По мнению главы Сладковского района Александра Иванова, добыча и переработка рыбы - одно из основных направлений экономического развития муниципалитета.

"Наши рыбные озера - очень серьезный ресурс. Сладковское товарное рыбоводческое хозяйство реализует сейчас два замечательных инвестиционных проекта, и вскоре мы попробуем принципиально новую рыбную продукцию, произведенную в Сладково", - рассказал Александр Иванов.

За последние пять лет объем выращенной в регионе товарной рыбы вырос в четыре раза, отметил губернатор Тюменской области Александр Моор. По мнению главы региона, дальнейшему развитию рыбной отрасли поможет создание бренда "Тюменская рыба". Его можно будет гораздо активнее продвигать на внешних рынках сбыта.

"Исторически так сложилось, что рыба - одно из важнейших природных богатств Тюменской области. Причем основные рыбные ресурсы сосредоточены именно в сельских муниципалитетах. Областное правительство ведет планомерную работу по поддержке регионального рыбохозяйственного комплекса", - подчеркнул глава региона.

Евгений Бабенко