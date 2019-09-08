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Жители Ялуторовска решают, каким будет новый созыв городской думы

Политика, 14:38 08 сентября 2019

Александр Смирнов | Фото: Александр Смирнов

Депутатов местного представительного органа власти выбирают жители Ялуторовска. Как рассказала председатель Территориальной избирательной комиссии города Ялуторовска №27 Нонна Мухаметдинова, к участию в выборах был допущен 61 человек.

"Досрочное голосование завершилось в 14 часов 7 сентября. Сегодня на дому голосуют те, кто по тем или иным причинам не в состоянии самостоятельно добраться до избирательного участка. К этой категории граждан в течение дня будут выезжать члены участковых комиссий с бюллетенями и урной для голосования", - пояснила она.

Известно, что более 20 заявок от горожан, которые не могут самостоятельно прибыть на избирательные участки, поступило в участковую комиссию избирательного участка 2715 по адресу Тюменская, 192а. Выездные бригады уже отправились в путь. Заявки для такого голосования принимались до 14 часов.

"В данный момент голосование проходит в обычном режиме. Явка неплохая. Если с утра народу было не очень много, то ближе к обеду количество горожан, желающих проголосовать увеличилось", - рассказала председатель УИК №2715 Светлана Поздеева.

Глава города Вячеслав Смелик проголосовал на избирательном участке в четвертой школе и пояснил, что выборы местной думы очень важны для Ялуторовска. Он подчеркнул, что несмотря на то изменится ли состав думы или нет, задачи у депутатов останутся прежними - исполнять наказы избирателей. "Администрация не всегда может оперативно отреагировать на небольшие инциденты с упавшими деревьями или ямами появившимися на тротуарах и дорогах, а депутатам поступает оперативная информация от жителей своего округа, поэтому от их расторопности зависит наш комфорт", - уверен он.

Свой выбор сделал и глава района Андрей Гильгенберг, отметив, что депутаты это связующее звено между горожанами и муниципальными властями.

Напомним, что проголосовать можно до 20 часов. В Ялуторовске на каждый мандат претендуют по 3-4 человека.

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Евгения Диких

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# выборы

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