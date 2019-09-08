  • 8 сентября 20198.09.2019воскресенье
  • USD65,9981
    EUR72,8883
  • В Тюмени 10..12 С 3 м/с ветер северо-западный

Игорь Халин: голосование в Тюменской области проходит без нарушений

Политика, 16:52 08 сентября 2019

фото: ИА "Тюменская линия"

12 обращений, касающихся выборов депутата областной думы по Калининскому административному округу, поступило в избирательную комиссию Тюменской области по данным на 15 часов. Как пояснил председатель облизбиркома Игорь Халин, в основном вопросы задаются по поводу ведения фото-, видеосъемки и перемещения по избирательному участку.

"В частности, утром поступило обращение с избирательного участка 2056 (Червишевский тракт, 13) о том, что члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса запрещают вести фото-, видеосъемку. Право вести такую съемку есть у наблюдателей, в круг полномочий члена комиссии с правом совещательного голоса это не входит - запрет правомерный", - уточнил он.

Аналогичные обращения поступали и с избирательного участка 2059 (ул. Самарцева, 28).

"Достаточно много обращений было с этого участка, что вызвало беспокойство. Председатель территориальной избирательной комиссии Калининского округа Вадим Файзуллин выехал на место и, разобравшись в ситуации, дал ряд рекомендаций коллегам из участковой избирательной комиссии. Напряженность между наблюдателями и членами комиссии исчерпана. Никаких нарушений на данный момент не выявлено", - отметил Игорь Халин.

Что касается информации, размещенной в Интернете о подвозе избирателей на участок № 2027, - она недостоверна. "Администрация Тюмени организовала дополнительные автобусные маршруты, но для того, чтобы избиратели без затруднений могли добраться до своего участка. На автобусах, которые осуществляют эти маршруты, сделаны крупные надписи "Избирательный участок №2027". Никакого нарушения тут нет", - подчеркнул председатель областной избирательной комиссии.

7 сентября одно нарушение было зафиксировано в Тобольске. Это касается поста и перепоста в соцсети "ВКонтакте" с призывом голосовать за одного из кандидатов, сделанных в день тишины.

"С этой информацией территориальная избирательная комиссия обратилась в правоохранительные органы. По данному факту проведут проверку и примут соответствующее решение", - заверил он.

Напомним, любой вопрос, который относится к компетенции избирательной комиссии Тюменской области, можно задать по телефону в Тюмени (3452) 58-25-21.

Татьяна Тихонова

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выборы , Игорь Халин

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:03 08.09.2019Ректор ТОГИРРО прокомментировала ход выборов 8 сентября
17:46 08.09.2019В Ялуторовске впервые голосующие граждане дают напутствия будущим депутатам
16:52 08.09.2019Игорь Халин: голосование в Тюменской области проходит без нарушений
15:46 08.09.2019В Тюменской области явка на выборах выросла до 13,52%