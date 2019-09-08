Игорь Халин: голосование в Тюменской области проходит без нарушений

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

12 обращений, касающихся выборов депутата областной думы по Калининскому административному округу, поступило в избирательную комиссию Тюменской области по данным на 15 часов. Как пояснил председатель облизбиркома Игорь Халин, в основном вопросы задаются по поводу ведения фото-, видеосъемки и перемещения по избирательному участку.

"В частности, утром поступило обращение с избирательного участка 2056 (Червишевский тракт, 13) о том, что члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса запрещают вести фото-, видеосъемку. Право вести такую съемку есть у наблюдателей, в круг полномочий члена комиссии с правом совещательного голоса это не входит - запрет правомерный", - уточнил он.

Аналогичные обращения поступали и с избирательного участка 2059 (ул. Самарцева, 28).

"Достаточно много обращений было с этого участка, что вызвало беспокойство. Председатель территориальной избирательной комиссии Калининского округа Вадим Файзуллин выехал на место и, разобравшись в ситуации, дал ряд рекомендаций коллегам из участковой избирательной комиссии. Напряженность между наблюдателями и членами комиссии исчерпана. Никаких нарушений на данный момент не выявлено", - отметил Игорь Халин.

Что касается информации, размещенной в Интернете о подвозе избирателей на участок № 2027, - она недостоверна. "Администрация Тюмени организовала дополнительные автобусные маршруты, но для того, чтобы избиратели без затруднений могли добраться до своего участка. На автобусах, которые осуществляют эти маршруты, сделаны крупные надписи "Избирательный участок №2027". Никакого нарушения тут нет", - подчеркнул председатель областной избирательной комиссии.

7 сентября одно нарушение было зафиксировано в Тобольске. Это касается поста и перепоста в соцсети "ВКонтакте" с призывом голосовать за одного из кандидатов, сделанных в день тишины.

"С этой информацией территориальная избирательная комиссия обратилась в правоохранительные органы. По данному факту проведут проверку и примут соответствующее решение", - заверил он.

Напомним, любой вопрос, который относится к компетенции избирательной комиссии Тюменской области, можно задать по телефону в Тюмени (3452) 58-25-21.

Татьяна Тихонова