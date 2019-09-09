"Рубин" выиграл в Нур-Султане

| Фото: hcrubin.ru | Фото: hcrubin.ru

Тюменский "Рубин" уверенно одолел "Номад" - 5:1 - в матче чемпионата Высшей хоккейной лиги в Нур-Султане, сообщает пресс-служба сибирского клуба.

На последний рубеж гостей заступил Егор Назаров. В номинально первую тройку Дениса Сандера в заявке сибиряков вошли Роман Горбунов и Семён Иванов. Второе звено составили Михаил Сусликов – Никита Ядроец – Андрей Мнихович. Еще один "треугольник" с центром в лице капитана команды Дениса Ячменёва составили Вадим Кравченко и Денис Давыдов. В четвертую тройку Константина Белова вошли Иван Степанов и Павел Зыков. В линии обороны тюменцев оказалось четыре пары защитников: Константин Фаст – Александр Федотов, Дмитрий Лютов – Егор Кунгурцев, Евгений Петриков – Виталий Зотов, Александр Родионов – Андрей Алексеев.

Отметим, что для "Номада" этот матч стал дебютным на уровне ВХЛ.

На 12-й минуте Дмитрий Гурков открыл счет. Незадолго до перерыва свой фирменный бросок из круга вбрасывания в зоне соперников произвел Кравченко. Ассистентами стали Зотов и Ячменёв. Вскоре после перерыва уже Зотов открылся под передачу и был точен. Результативные баллы заработали Кравченко и Давыдов. На экваторе матча тюменцы заработали двойное большинство, и Зотов вновь оказался безжалостен к соперникам. На этот раз ассистентом, наряду с Ячменевым, стал Петриков. Создав гандикап в два гола, подопечные Михаила Звягина заиграли в свое удовольствие, не теряя при этом концентрации.

На 42-й минуте гости показали, что могут быть эффективны и в равных составах. Петриков вошел в зону "Номада" и пробил вратаря Владимира Крамаря. Передачу ему выполнил Кравченко. На 49-й минуте гол-шедевр сотворил восемнадцатилетний Сусликов. Помимо Зотова, выполнившего ювелирную передачу, голевой пас на свой счет записал Назаров. До сирены сибиряки дважды успешно сыграли в большинстве, доведя, таким образом, дело до победы.