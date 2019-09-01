Хлеборобы Заводоуковского округа почти вдвое перекрыли суточную норму по уборке урожая

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

Почти вдвое перекрыли суточную норму по уборке зерновых и зернобобовых культур хлеборобы Заводоуковского городского округа за минувшие сутки.

Об этом сообщает пресс-служба департамента АПК Тюменской области. Такие темпы уборки позволили хозяйствам округа выйти на второе место по области.

Зерновые и зернобобовые убраны уже с 35,4 тыс. гектар, что составляет 63% от плана. Собрано 114,6 тыс. тонн хлеба при урожайности 32 центнера с гектара.

А лидируют по-прежнему хозяйства Упоровского муниципального района. Здесь план по уборке зерновых и зернобобовых выполнен на 66%. Убрано 34,2 тыс. гектар из 51,9 тыс. посевных площадей. Валовый сбор зерновых в Упоровском районе составил 77,9 тыс. тонн при средней урожайности 26 центнеров с гектара.

Экватор уборочной страды перевалили и хлеборобы Ялуторовского муниципального района, убрав зерновые и зернобобовые культуры на площади 9,1 тыс. га из 17,9 запланированных. В закрома засыпано 24,4 тыс. тонн зерновых при урожайности 28 центнеров с гектара.

В целом по области из 659,3 тыс. гектар убрано 270,3 тыс., что составляет 41%. Это почти вдвое больше, чем на этот день в 2018 году, и немного меньше, чем в 2017-м. Средняя урожайность по региону составляет 26 центнеров с гектара. Это выше, чем было за два предыдущих года.

"До начала сентября мы шли по графику 2017 года, - сообщил депутатам областной думы заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов, - Но дожди в начале месяца по всей территории области немного сдержали ход уборочной, однако сегодня практически все хозяйства муниципалитетов снова приступили к обмолоту зерновых".

Борис Олейник