Шоу драконов ждет юных спортсменов на открытии секции дзюдо в Тюмени

| Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Шоу драконов состоится на открытии секции дзюдо, которое пройдет в детско-юношеской спортивной школе "Водник" (ул. Судоремонтная, 26) в Тюмени 12 сентября, начало - в 16 часов.

С этого учебного года будет работать в спортивной школе в постоянном режиме, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

В программе мероприятия заявлены выступления приглашенных гостей, учебно-тренировочное занятие по дзюдо, шоу драконов.

В спортивной школе организуют пять бесплатных групп для детей младшего школьного возраста и одна платная для малышей четырех-шести лет. Освоить мастерство восточного единоборства смогут не менее ста мальчишек и девчонок. Работать с юными спортсменами будет тренер-преподаватель, мастер спорта России, призер чемпионатов и первенств России среди мужчин, победитель чемпионата России среди ветеранов Алексей Коренев.

Дзюдо стало одиннадцатым видом спорта, культивируемым в ДЮСШ "Водник". Здесь также занимаются художественной гимнастикой, хореографией, каратэ, киокусинкай, кикбоксингом, хоккеем, ушу, боксом, вольной борьбой и спортивной аэробикой. На базе спортивной школы подготовку проходят 1 тыс. 116 ребят.

Узнать подробную информацию о направлении, ознакомиться с расписанием и записаться на занятия тюменцы могут по телефону: 696-344.