Воспитанники школы Луизы Носковой завоевали комплект наград первенства Тюменской области

| Фото: ОСШОР Луизы Носковой | Фото: ОСШОР Луизы Носковой

Лыжники Областной спортивной школы олимпийского резерва Луизы Носковой блестяще выступили на отрытом региональном первенстве на базе СК "Сосновый бор" в Заводоуковске, сообщает учреждение.

В первый день спортсмены соревновались в кроссе. Среди юношей в группе 17-18 лет на дистанции 5 км весь пьедестал заняли воспитанники ОСШОР: Владимир Баданин, Даниил Сорокин и Данил Очетов, финишировавшие первым, вторым и третьим, соответственно.

Так же блестяще выступили девушки. Лучшими стали лыжницы ОСШОР Луизы Носковой: Анна Хоботова, Елизавета Бекишева и Виктория Парыгина.

Среди юношей 15-16 лет на дистанции 3 км первые два места также завоевали спортсмены ОСШОР Никита Малюгин и Александр Подольников. На дистанции 2 км золото взяла Дана Шевелева, третьей пришла Ольга Карькова.

Второй день соревнований стал не менее успешным для воспитанников учреждения в гонке на лыжероллерах.

Лидерами на дистанции 10 км в возрастной категории 17-18 лет стали Данил Очетов и Даниил Сорокин. Среди девушек в гонке на 5 км в первой тройке финишировали Снежана Пелевина, Екатерина Носырева, Людмила Лескова.

Среди участников 15-16 лет на дистанции в 5 км серебро завоевал Никита Малюгин. Валерия Лукашкова и Дана Азаматова заняли первое и третье места соответственно на трассе 3 км.